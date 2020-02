Vídeo: Bolsonaro dirige moto com capacete solto e comete infração de trânsito

Perfil oficial no Twitter posta vídeo de Jair Bolsonaro pilotando moto com capacete solto no Guarujá, litoral de São Paulo, onde ele passa o Carnaval edit

247 - Um vídeo editado com trilha sonora, em uma espécie de videoclipe, foi postado no perfil oficial de Jair Bolsonaro no Twitter e mostra o presidente pilotando uma moto sem prender o capacete no Guarujá, litoral de São Paulo, onde ele passa o Carnaval. O gesto demonstra uma infração de trânsito. “Bolsomoto no Guarujá”, diz a mensagem. Confira:

Bolsomoto no Guarujá -SP! pic.twitter.com/jxEku1iwqv — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 24, 2020