Vídeo com conteúdo pronográfico é exibido em pronto-socorro de hospital em Minas Gerais

247 - Um vídeo de sexo explícito foi exibido, de forma indevida, na televisão da sala de espera do Pronto Socorro do Hospital Margarida, em Minas Gerais, nesta quarta-feira (17). A direção da unidade informou que ainda investiga como terceiros conseguiram acessar o equipamento e transmitir o conteúdo para todos os presentes.

A ocorrência foi revelada pela CNN Brasil, que noticiou que o episódio foi registrado por pessoas que aguardavam atendimento no local. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais, ampliando a repercussão do caso.

De acordo com relatos, o vídeo começou a ser exibido na TV do pronto-socorro por alguns instantes, até que funcionários perceberam a situação e interromperam a transmissão. Não houve registro de feridos ou de confusão no local, mas pacientes e acompanhantes demonstraram constrangimento com a cena.

Em nota oficial, o Hospital Margarida confirmou o ocorrido e afirmou que a televisão foi acessada por terceiros, sem autorização. A instituição declarou que o problema foi resolvido em pouco tempo e que medidas estão sendo adotadas para evitar que situações semelhantes se repitam.

"O Hospital Margarida informa que na data de hoje, 16 de dezembro, a televisão localizada no Pronto Socorro foi acessada indevidamente por terceiros, resultando na exibição de imagens impróprias."

"A situação foi prontamente identificada, o acesso interrompido e todas as providências cabíveis estão sendo adotadas."

"O ocorrido está sendo rigorosamente apurado com a adoção das medidas necessárias para evitar a recorrência do fato."

"O Hospital Margarida reforça seu compromisso com o respeito, a segurança e o bem-estar de pacientes, acompanhantes e colaboradores."

A direção do hospital não detalhou se o acesso ocorreu por meio de controle remoto, conexão externa ou outro tipo de falha no sistema, mas informou que uma apuração interna está em andamento. Até o momento, não há informações sobre identificação dos responsáveis pela exibição do vídeo.