Vídeo de estudantes exibindo com orgulho suas universidades a Lula, no Complexo do Alemão, viraliza e emociona internautas

Por Laís Gouveia, 247 - Um vídeo com estudantes exibindo com orgulho o nome de suas universidades em camisas ao ex-presidente Lula, durante sua visita no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes e emocionou os internautas.

Em sua gestão, através de programas como Reuni e Prouni, Lula iniciou o início do processo de democratização das universidades, majoritariamente branca até então.

Lula, com seu ministro da educação Fernando Haddad, expandiu polos no interior, gerou mais vagas noturnas, investiu em assistência estudantil, além de criar novas bolsas no ensino privado.

A partir desse processo, várias famílias começaram a ter o seu primeiro membro com diploma de curso superior, iniciando uma mudança na estrutura social brasileira.

Nas formaturas, em homenagem a conquista, muitos estudantes cantavam "o filho do pedreiro vai poder virar doutor".

