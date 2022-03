Vídeo desmente PM que executou jovem desarmado no interior de São Paulo

PMs relataram no BO que um grupo de 30 pessoas avançou sobre eles com paus; vídeo mostra que não houve reação edit

247, com informações da Fórum - Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (14), pelo jornalista André Caramante mostra que a versão dada pela Polícia Militar de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, sobre uma suposta denúncia de tráfico, que se configurou como perturbação do sossego, resultando na morte de um jovem de 18 anos, é falsa.

De acordo com relato dos PMs, durante o final da ação, no último domingo, um homem foi detido por ofendê-los e, ao colocá-lo no compartimento de presos da viatura, um grupo de quase 30 pessoas teria avançado contra a equipe, que revidou utilizando spray de pimenta.

No entanto, o vídeo mostra que não houve reação por parte dos moradores, e que a ação que levou a morte do jovem negro Luis Fernando Camargo parece ser mesmo uma execução.

Luiz Fernando foi socorrido e levado para a Santa Casa de Laranjal Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.

As armas e cartuchos usados pelos policiais envolvidos foram apreendidos e passarão por perícia técnica. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Botucatu e o caso será investigado.

Veja:

