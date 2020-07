(Vídeo) “É hora da igreja abrir a boca”: Pastora evangélica prega contra o racismo no caso Miguel

247 - A pastora evangélica Kátia, mãe do ativista negro Wesley Teixeira, fez uma pregação em Duque de Caxias (RJ) contra o racismo ao fazer referência ao caso do menino Miguel, cinco anos, que, após ser deixado aos cuidados da patroa, a primeira-dama de Tamandaré (PE), Sari Corte Real, caiu do nono andar no dia 2 de junho em um prédio na região central do Recife (PE).

"Que país é esse em que os crentes não denunciam o racismo?", questionou a pastora Kátia. "Ficam dentro de suas igrejas cantando ‘santo, santo’, e aqui na Terra, cadê o reino de Deus? E a sua Justiça? É hora da igreja abrir a boca, é hora da igreja clamar porque as empregadas estão dentro da sua igreja, pastor", disse.

"As empregadas estão dentro da igreja pentecostal, que tem as mulheres negras, pobres, faveladas. Essas mulheres que sofrem. Eu chorei com aquela mãe, porque poderia ser meu filho", acrescentou a religiosa, em referência à mãe de Miguel, Mirtes Renata de Souza.

Compartilho com vocês um trecho de uma pregação da minha mãe, pastora Kátia, do morro do sapo, aqui em Caxias, sobre o caso do menino Miguel, passou da hora das igrejas se posicionarem contra o pecado do racismo.

Queremos #justicapormiguel

Video completo:https://t.co/0BXxXB0hD8 pic.twitter.com/Mpw2kkxPu8 — Wesley Teixeira (@wesleyteixeiras) July 6, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.