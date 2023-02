(Vídeo) Filho adotivo da ex-deputada Flordelis nega ter relacionamento homoafetivo: 'sou homem de Deus'

Apoie o 247

247 - Um dos mais de 50 filhos da ex-deputada federal Flordelis (RJ), Humberto Santos Delis afirmou ser "homem de Deus" e que "nunca teve um deslize", ao negar especulação sobre relacionamento homoafetivo com um amigo. "Sigo um Deus que nunca perdeu uma batalha. Estão usando fotos, imagens para tentar me queimar", afirmou.

As especulações aconteceram nas redes sociais durante o show no Superbowl no último domingo (12) estavam certas durante um evento com show da cantora Rihanna em Glendale, Arizona (EUA) após o cantor aparecer em vídeo veiculado nas redes com um homem deitado em seu colo. Santos Delis não disse que a gravação era falsa, e atribuiu a cena a um pedido feito por ele "para dormir uma noite na casa do amigo".

Em novembro do ano passado, a Justiça condenou a ex-deputada Flordelis a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do marido e pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A ex-parlamentar integrou cinco partidos - o antigo PMDB, foi para o PSDB e em seguida para o PDT. Depois ela migrou para o MDB e o PSD foi o seu último partido.

