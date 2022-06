Vídeo: Isa Penna denuncia agressão contra assessora por funcionário da Delegacia da Mulher de Registro (SP)

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada estadual Isa Penna (PCdoB-SP) denunciou pelas redes sociais uma agressão cometida contra sua assessora na Delegacia da Mulher de Registro (SP) na última quarta-feira (23).

Ela gravava a deputada conversando com um funcionário da delegacia, quando outro passa e coloca a mão na frente do celular da assessora. Penna afastou o funcionário.

"Eles ainda tentaram impedir a entrada na delegacia das dezenas de mulheres presentes no ato em Registro, revoltadas com o que aconteceu com a Procuradora-Geral do município, Gabriela Barros, que foi covardemente agredida no trabalho, se tratando de tentativa de homicídio”, afirmou a deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Procuradora de Registro espancada revela que 'tinha medo' de colega

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Minha assessora, que foi agredida, já fez boletim de ocorrência contra esse agressor que estava na própria Delegacia da Mulher. E todas nós fomos recebidas com agressividade numa delegacia que, em primeiro lugar, sequer delegado tinha. Ainda fomos tratadas desse jeito que vocês puderam ver”, concluiu Penna.

A deputada foi até a delegacia cobrar explicações do delegado Fernando Carvalho Gregório, que liberou o agressor de Gabriela Barros, o procurador Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, após o episódio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como pode uma Delegacia da Mulher com esse delegado?



Isso aconteceu na DDM de Registro (SP), uma tentativa de coibir minha assessora enquanto gravava minha conversa com um funcionário do local.



Inaceitável! Não nos calaremos jamais!!! pic.twitter.com/mup28spzxV — Deputada Isa Penna (@isapenna) June 24, 2022

O delegado, depois de tudo isso, apareceu e disse que fez uma interpretação completamente restrita da Lei Maria da Penha. Optou por não conceder medida protetiva à vítima, afirmando se tratar apenas de uma agressão MENOR, e LIBEROU o agressor... CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE