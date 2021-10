Vídeo mostra briga generalizada em bar na zona leste de São Paulo

As cenas mostram agressões físicas entre homens e mulheres. Idosos e crianças também estavam no estabelecimento no momento da confusão edit

247 - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada entre clientes de um bar no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, no fim da noite desta terça-feira (28).

As cenas, flagradas pela câmera de segurança do Quintal do Espeto, mostram agressões físicas entre homens e mulheres. Idosos e crianças também estavam no estabelecimento no momento da confusão.

Socos e empurrões foram trocados entre os frequentadores e cadeiras e garrafas de vidro foram arremessadas em meio à gritaria.

As imagens não mostram, porém, o início da briga.

De acordo com testemunhas, uma discussão começou por volta das 23h, logo após o fim do jogo entre Atlético-MG e Palmeiras, que terminou em 1 a 1, nas semifinais da Copa Libertadores.

O pequeno conflito foi cessado pelos seguranças da casa.

Cerca de 15 minutos depois, no entanto, a briga generalizada começou, quando um homem teria derrubado bebida, sem querer, em uma mulher na mesa ao lado.

Briga generalizada no quintal do Espeto no Tatuapé.



"Taaa porraaaa" pic.twitter.com/EyAbkLtEcQ — Shishio (@hihatfinin) September 29, 2021

