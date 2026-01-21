Vídeo mostra emocionante encontro de ciclistas desaparecidos na mata e seus familiares

247 - Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros registrou o reencontro emocionante dos ciclistas Gilberto Alves e Carlos Gomes Pereira com seus familiares após o resgate na mata da Serra do Mar, no interior de São Paulo. As imagens mostram o momento em que os dois descem do helicóptero Águia, recebem os primeiros atendimentos médicos e são abraçados por parentes que acompanharam dias de angústia desde o desaparecimento.

As informações são do g1. No vídeo, a emoção toma conta do reencontro. A filha de Gilberto aparece abraçando o pai logo após o pouso da aeronave e celebra o desfecho das buscas. "Pai. A gente está te procurando desde [...] que mandou o áudio, pai [...]. A sensação é maravilhosa", diz ela, visivelmente emocionada, enquanto segura o ciclista.

As imagens também mostram Gilberto Alves e Carlos Gomes Pereira conscientes, caminhando com o apoio dos bombeiros e sendo avaliados por equipes médicas ainda no local. Em um dos trechos, um médico pergunta há quantos dias eles estavam perdidos, e Carlos responde: "quarta-feira que nós saímos de lá, né?".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o resgate os dois homens foram encaminhados ao Hospital das Clínicas, na capital paulista, onde passaram por avaliação médica. Até a última atualização, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde dos ciclistas.

Os dois desapareceram na quarta-feira (14), depois de iniciarem uma trilha de bicicleta em Juquitiba, na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo Ana Carolina Almeida, filha de Gilberto, a pedalada começou por volta das 9h. O último contato aconteceu cerca de seis horas depois, quando o pai enviou uma mensagem de áudio ao cunhado informando que havia se perdido e que passaria a seguir o curso de um rio.

As equipes de resgate localizaram os ciclistas na manhã de terça-feira (20), por volta das 10h50, já na altura do município de Pedro de Toledo, no litoral sul paulista. Conforme os bombeiros, eles estavam em um riacho, a aproximadamente 12 quilômetros do último ponto mencionado por Gilberto na mensagem de voz enviada à família.

A corporação explicou que o encontro não pôde ser comunicado imediatamente ao posto de comando porque a equipe que localizou os ciclistas estava em uma área sem sinal de celular. A informação só chegou por volta das 13h, quando parte dos bombeiros retornou após cerca de duas horas e meia de caminhada pela mata.

As buscas mobilizaram uma grande operação. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 60 profissionais participaram dos trabalhos ao longo dos dias, com equipes acessando a região por trilhas diferentes desde as primeiras horas da manhã. Um mapa divulgado pela corporação mostra os rastros das equipes e as áreas de cobertura de sinal de telefonia usadas para delimitar os locais de busca.

O áudio enviado por Gilberto antes do desaparecimento foi fundamental para orientar os trabalhos. Na gravação, ele diz: "Oh, meu filho. Nós viemos fazer a trilha aqui e se perdemos. Agora, nós estamos descendo o rio, entendeu? Não sei se nós vamos chegar hoje não". Ao fundo, é possível ouvir o som da água corrente.

Segundo a família, os ciclistas levavam apenas água no momento da trilha. Gilberto, morador de Embu das Artes, e Carlos, residente no distrito do Campo Limpo, na capital, tinham o hábito de praticar atividades ao ar livre, como pesca e ciclismo, mas não conheciam bem a região onde decidiram pedalar.

A ocorrência foi encerrada com êxito pelo Corpo de Bombeiros, que destacou o trabalho integrado das equipes e reforçou a importância de planejamento e equipamentos adequados para trilhas em áreas de mata fechada.

Vídeo mostra reencontro de ciclistas que se perderam em trilha com familiares: 'Sensação é maravilhosa' https://t.co/h8yz82NPc4 #g1 pic.twitter.com/MAmugLBr4k January 21, 2026



