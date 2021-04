Vídeo mostra milhares aglomerados no RJ à espera de um prato de comida

No país da miséria, vídeo com milhares à espera de um prato de comida no centro da cidade do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais edit

247 - Uma fila com milhares de pessoas à espera de um prato de comida, no centro da cidade do Rio de Janeiro, durante o fim de semana, ilustra a grave situação que a maioria da população enfrenta, reflexo do desemprego e da inabilidade econômica do governo para propor saídas no combate à crise.

Um total de 19 milhões de brasileiros sofreram com a fome durante a pandemia ao longo do ano passado. Ele estão entre as 116,8 milhões de pessoas que registraram algum grau de insegurança alimentar no final do ano passado, o que alcança a 55,2% dos domicílios. Situação atual contrasta com as dos governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, quando o Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU).





