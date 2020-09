Vídeo mostra que Crivella ligou para empresário alvo de operação e delegado atendeu

De acordo com relatório da Polícia Civil, a ligação mostrada em um vídeo foi atendida pelo delegado que, naquele momento, cumpria um mandado de busca e apreensão na casa do empresário Rafael Alves edit

247 - A Globonews divulgou imagens que mostram um delegado atendendo a uma suposta ligação do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para o celular do empresário Rafael Alves durante a primeira fase da Operação Hades, no dia 10 de março.

De acordo com relatório da Polícia Civil, a ligação que é mostrada no vídeo foi atendida pelo delegado que, naquele momento, cumpria um mandado de busca e apreensão na casa de Rafael Alves.

As imagens mostram ainda que o delegado cumprimenta o interlocutor dizendo “bom dia, prefeito” e diz que se trata de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Após a afirmação, a ligação é desligada em poucos segundos.

Nessa quinta-feira (10), o MP deflagrou operaçãoem que a polícia esteve em endereços ligados ao prefeito do Rio, inclusive sua casa, onde apreendeu o telefone celular de Crivella.

A ação tem como objetivo investigar um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Outras 17 pessoas foram alvos da operação.

