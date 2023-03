(Vídeo) Piloto aciona paraquedas de avião para pouso forçado em Sabará (MG)

Apoie o 247

247 - O Corpo de Bombeiros divulgou neste sábado (11) um vídeo mostrando o momento exato do pouso forçado de um avião monomotor em uma área de mata no bairro Morro Vermelho, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, que ocorreu no final da manhã. (assista ao vídeo no final da reportagem)

O paraquedas foi acionado para amortecer o impacto. Seis pessoas, incluindo quatro adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido de 3 dias, estavam a bordo da aeronave e ninguém ficou ferido. As imagens foram divulgadas pelo site Itatiaia.

A aeronave decolou do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte e, quando estava no ar, teve uma perda de potência.

Os militares suspeitam que possa ter ocorrido uma falha técnica durante o voo, levando o piloto a acionar um dispositivo de segurança que libera o paraquedas, garantindo uma descida com o mínimo de impacto possível no solo.

