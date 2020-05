(Vídeo) PM de São Paulo dispersa com bombas grupos democráticos e protege manifestantes fascistas

247 - A Polícia Militar reprimiu com violência a manifestação antifascista de várias torcidas organizadas, que acontece neste domingo (31), na Avenida Paulista, em São Paulo. Participantes do protesto fecharam as ruas, aos gritos de “democracia” e “ô, ô, ô, ditadura acabou”.

O ato foi convocado por coletivos antifascistas da torcida do Corinthians e lideranças da Gaviões da Fiel, mas contou com a presença de outras torcidas organizadas, como do Palmeiras e do Santos.

"Se os partidos não vem pra rua, o Corinthians, o povo, virá", disse um dos manifestantes no vão do Masp.

PM avança jogando bombas de gás lacrimogêneo ao longo da av Paulista pic.twitter.com/YTqliM9Yu4 — Carla Jimenez 🇧🇷🇨🇱 (@carlajimenez9) May 31, 2020

Urgente! Protesto antifascista é reprimido violentamente em São Paulo. pic.twitter.com/9TtkVVETDO — Diogo Cabral 🇧🇷🇱🇷 (@Diogotapuio) May 31, 2020

Cerca de 600 manifestantes antifascistas fecham nesse momento a Av. Paulista para se contrapor à manifestação da extrema-direita. Com @paviojor pic.twitter.com/pQD4EzGNmS — Pedro Ribeiro (@draomcqueen) May 31, 2020

