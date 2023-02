(Vídeo) Praia da Baleia, em São Sebastião, fica 'manchada' de lama após chuvas

Apoie o 247

ICL

247 - A Praia da Baleia, em São Sebastião (SP), ficou manchada de lama depois das fortes chuvas do último final de semana no litoral do estado de São Paulo.

Por causa dos deslizamentos, estradas foram danificadas, dificultando a chegada e saída de turistas.

Pelo menos 48 pessoas morreram entre a noite de sábado (18) e a madrugada de domingo (19).

O governo de São Paulo informou que há 1.730 pessoas desalojadas e 766, desabrigadas.

Desalojado é quem teve a casa afetada, mas conseguiu abrigo com algum parente ou amigo. Desabrigado é quem precisa de ajuda do governo.

Praia da Baleia, em São Sebastião, fica ‘manchada’ de lama após chuvas: https://t.co/52NCFx0Eln pic.twitter.com/uT0o23s0KT — Estadão 🗞️ (@Estadao) February 21, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.