(Vídeo) Torcida do Corinthians vai à Paulista contra protesto de bolsonaristas

Torcedores do Corinthians foram à avenida Paulista protestar contra a iniciativa de bolsonaristas, que marcaram uma manifestação no local, estimulados por discursos pró-golpe de Jair Bolsonaro

247 - Torcedores do Corinthians foram à avenida Paulista neste final de semana protestar contra a iniciativa de bolsonaristas, que marcaram uma manifestação, para atacar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, da mesma legenda, além do Supremo Tribunal Federal.

"Estávamos lá enquanto cidadãos brasileiros que avaliam o momento e têm a história da Democracia Corintiana como diretriz", afirmou Danilo Pássaro, um dos líderes da manifestação aos site Meu Timão. "É o mesmo grupo que tem se reunido para entregar marmitex e cestas básicas", acrescentou,

"Já há dias estávamos revoltados com alguns acontecimentos, reivindicações pedindo ditadura, exaltação à tortura, agressão a profissionais da saúde, repórter e minimização das nossas mortes. Muitos são da região norte e aqui na Brasilândia é o bairro com maior registro de óbitos por coronavírus, pessoas próximas de nós estão morrendo e revolta ver isso se tornar piada", disse.

Mesmo após o início do isolamento, em meados de março, Jair Bolsonaro contrairou recomendações de autoridades de saúde e compareceu a alguns atos de rua. Também já classificou a covid-19 como uma "gripezinha" e pediu a reabertura de atividades, em alinhamento com a posição de uma parte do empresariado brasileiro.

De acordo com pesquisa Atlas Político, feita com 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de abril, e divulgada npelo jornal El País, aponta que 54% dos brasileiros são a favor do impeachment dele.

