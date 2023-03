(Vídeo) Universitárias debocham de colega de sala de 40 anos: “ era para estar aposentada"

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo que viralizou na internet vem causando indignação entre os internautas. Na publicação feita no Instagram na sexta-feira (10), três universitárias de uma faculdade particular de Bauru, em São Paulo, aparecem debochando de uma colega de sala simplesmente pelo fato de ela ter 40 anos.

Um das jovens acompanhada de duas amigas inicia a ironia: "Gente, quiz do dia: como 'desmatricula' um colega de sala?". Em seguida, outra responde: "Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada". “Realmente”, concorda a terceira. (veja o vídeo ao final da reportagem)

Em seguida, a estudante que grava o vídeo diz: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”. Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google”.

De acordo com reportagem do G1, uma das universitárias disse que “as três estão arrependidas do que falaram e que o vídeo foi uma brincadeira de mau gosto”.

"Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos", afirmou a universitária.

Ainda de acordo com a reportagem, a universidade informou que as três mulheres são alunas de biomedicina, e são maiores de idade.

A sobrinha da vítima também se manifestou em uma rede social. Indignada, ela relatou que a tia "trabalha sem parar desde pequena com as irmãs para ajudar a minha avó e a cuidar dela. Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surgem três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela (sic) minha tia ser a mais velha da turma", desabafou.

A vítíma não quis dar entrevista.

Minha mãe com 50 anos vai entrar na faculdade esse ano. Por isso eu fico PUTA com um bgl desse, pq é uma coisa que poderia ter acontecido com ela, e nesse caso eu não pensaria duas vezes antes de amassar essas mina q acham que todo mundo tem a mesma oportunidade na vida pic.twitter.com/LavQLMocrL March 10, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.