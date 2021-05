‘Vimos a Justiça começando a ser feita’, diz pai de Henry Borel após conclusão de inquérito sobre morte do filho

A polícia indiciou o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros, padrasto e mãe do menino Henry Borel, que, aos 4 anos, morreu em março devido às agressões sofridas pelo pai edit

247 - Pai do menino Henry Borel, Leniel Borel afirmou, nessa quarta-feira (5), "hoje vimos a Justiça começando a ser feita". A polícia indiciou o vereador Dr. Jairinho e Monique Medeiros, padrasto e mãe da criança, respectivamente.

De acordo com as investigações, o menino morreu por conta de agressões do parlamentar e pela omissão da mãe. Ambos estão presos.

Em postagem numa rede social, Leniel agradeceu a Deus, aos policiais que trabalharam na investigação do caso, aos advogados, à imprensa e a familiares, além do apoio que tem recebido desde que o filho morreu.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.