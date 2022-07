'Violência e morte são o legado de Bolsonaro para Brasil', diz Boulos após crime político contra membro do PT

Apoie o 247

247 - Pré-candidato e o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL) fez críticas a Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (10), após o assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda por um bolsonarista no município de Foz do Iguaçu, no Paraná.

"Absurdo! Bolsonarista assassina líder do PT em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Esse é o legado de Jair Bolsonaro para o país: violência, ódio e morte", afirmou o ativista no Twitter.

ABSURDO! Bolsonarista assassina líder do PT em Foz do Iguaçu durante sua festa de aniversário. Nossa solidariedade aos familiares de Marcelo Arruda. Esse é o legado de Jair Bolsonaro para o país: violência, ódio e morte. pic.twitter.com/EfEZFvLFDr July 10, 2022

