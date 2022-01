Vítimas das fortes chuvas no estado de São Paulo chegam a 24

Apoie o 247

247 - O chefe da operação de resgate das vítimas afetadas pelo deslizamento em Franco da Rocha, em São Paulo, confirmou três novos óbitos no início da tarde desta segunda-feira, 31, informou o G1.

Com a atualização, já são 24 mortes decorrentes das fortes chuvas no estado — 8 delas (⅓) no município. Ainda, dentre as 24 vítimas, ao menos dez são menores de idade, sendo oito crianças e dois adolescentes.

Segundo a Defesa Civil paulista, as chuvas deixaram 660 famílias desabrigadas ou desalojadas.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a liberação de R$ 15 milhões para as cidades afetadas.

