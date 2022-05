"Vitória de Ciro é ter Lula no governo do Brasil", diz pré-candidato do PDT ao governo de Minas (vídeo)

A avaliação foi de Miguel Corrêa, deputado federal. "Eu tenho um carinho e proximidade tanto com Lula quanto com Ciro, a vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil", disse edit

247 - O pré-candidato do PDT ao governo de Minas Gerais, deputado federal Miguel Corrêa, afirmou que a vitória do presidenciável Ciro Gomes (PDT) é ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no governo do Brasil. O parlamentar concedeu entrevista à TV Paranaíba, afiliada RecordTV em Uberlândia (MG).

"Eu tenho um carinho e proximidade tanto com Lula quanto com Ciro, a vitória do Ciro é ter Lula no governo do Brasil. Da mesma forma como quando o Lula ganhou as eleições o Ciro esteve à frente de ministérios, e eu tenho certeza de que estará novamente se for o caso de o Lula vencer. Então, a disputa agora vai ser muito dentro dessa polarização, mas existem dois quadros muito sólidos, naturalmente eu sou Ciro, defendo o Ciro, estou nessa caminhada com ele, mas tenho certeza de que o grande objetivo dessa eleição é derrotar o Bolsonaro", afirmou Corrêa.

"O Ciro para mim é o que pode ser diferente disso (a polarização colocada). É uma campanha que pode se apresentar para pensar o Brasil do futuro e, por consequência, eu avalio que ele teria todas as condições e, aí eu acho que quem acompanha o Ciro minimamente tem convicção disso, que são as condições técnicas que ele tem para conduzir o país, de do mínimo da gestão pública. E eu posso dizer e afirmar, daqueles que gostam muito do Lula, né?".

