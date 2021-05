Viúva da chacina do Jacarezinho diz que marido foi executado ao sair para comprar pão

Família de Jonas do Carmo dos Santos, 32 anos, afirma que ele não "estava devendo nada à Justiça" e que, depois de ter envolvimento com o tráfico, agora trabalhava como pedreiro e pizzaiolo edit

Revista Fórum - A esposa de Jonas do Carmo dos Santos, 32 anos, um dos mortos durante a chacina do Jacarezinho, denuncia que ele foi morto enquanto estava indo comprar pão. A mulher, que não quis se identificar, disse que Jonas saiu de casa para ir à padaria a pedido dela, e depois trabalharia numa obra.

O delegado Felipe Cury afirmou em coletiva logo após a operação que não morreram “suspeitos, mas sim homicidas, traficantes e criminosos”. A família de Jonas afirma que ele não “estava devendo nada à Justiça” e que, depois de ter envolvimento com o tráfico, agora trabalhava como pedreiro e pizzaiolo.

Ela descobriu que estava viúva após receber fotos no WhatsApp. “Me contaram que na hora que os policiais chegaram, o beco estava cheio e todo mundo saiu correndo. Um tinha sido baleado na cabeça e meu marido tomou um tiro na perna. Depois do tiro na perna, chegaram perto e terminaram de executar [o Jonas]. Foi uma execução, vieram para matar. Se depois do tiro tivessem prendido ele, levado para averiguação, seria melhor”, disse.

