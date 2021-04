Viúva diz que Adriano da Nóbrega controlava dinheiro e pedia discrição

Julia Emilia Mello Lotufo referia-se, de acordo com as investigações, à fortuna acumulada pelo ex-capitão do Bope em negócios ilícitos edit

Metrópoles - Julia Emilia Mello Lotufo, de 29 anos, viúva do miliciano e bicheiro Adriano Magalhães da Nóbrega, contou a uma amiga, no dia 30 de agosto de 2019, que o ex-capitão do Bope reclamava dos seus gastos e a vida de luxo que ela levava.

Segundo interceptações telefônicas no celular de Júlia, feita com autorização da Justiça, a pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a jovem confessa que Adriano estaria com raiva por ela morar em uma cobertura no Recreio, na zona oeste do Rio, e estar de carro zero. A viúva reclama do controle dele com seus gastos e comenta: “não faz nem cosquinha no bolso do Adriano”.

A viúva de Adriano referia-se, de acordo com as investigações, à fortuna acumulada pelo ex-capitão do Bope em negócios ilícitos, seja como chefe de uma milícia, seja como matador de aluguel. Mas apesar de o miliciano cobrar discrição e mais controle no dinheiro do casal, é Julia quem comandava as finanças dele, segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ.

