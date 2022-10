Vizinha do humorista Eddy Jr. diz que também foi vítima de racismo pela mesma mulher

"Ela chamou o meu filho de vagabundo e disse que não era para ele estar no hall do prédio, que ele não podia ficar lá", desabafa a advogada edit

247 - A advogada Nayara Cruz, vizinha do humorista Eddy Jr., disse em entrevista ao Jornal Nacional, que também foi vítima de racismo por Elisabeth Morrone, mesma mulher que atacou o influencer chamando-o de "macaco", "imundo" e "feio".

De acordo com a advogada, a idosa ofendeu ela e o filho em duas situações, quando usavam áreas comuns do condomínio. "Ela me abordou me questionando porque que eu estava na academia, porque o uso da academia é restrito para moradores. Eu falei que era moradora e aí ela me questionou quanto eu paguei pelo meu apartamento", disse Nayara

Em outro episódio, as ofensas foram direcionadas ao filho de Nayra. "Teve outro episódio que ela foi agressiva com o meu filho, que estava no hall do prédio brincando com outras crianças. Ela chamou o meu filho de vagabundo e disse que não era para ele estar no hall do prédio, que ele não podia ficar lá". lamentou.

De acordo com reportagem do Splash, o defesa da idosa disse a cliente não tinha conhecimento da nova situação apresentada no jornal. Em nota, o advogado Fermison Guzman Moreira Heredia disse que "A defesa e a investigada não tiveram acesso a qualquer notificação formal das autoridades. Tão logo recebam e tenham acesso às alegadas provas, a defesa terá condições de se manifestar".

Relembre o caso

Na noite de quarta-feira (19), o humorista denunciou, em suas redes sociais, que foi vítima de um ataque racista de uma vizinha do condomínio. Ele afirmou ter sido chamado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso” ao tentar usar o elevador do prédio com sua cachorra de estimação ao mesmo tempo que a vizinha. Em um vídeo publicado, Eddy Júnior mostra a mulher discutindo e se negando a entrar no mesmo elevador que ele, enquanto o ofendia.

