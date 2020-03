"Vocês querem nos matar", diz trabalhador, no trem lotado, em São Paulo (vídeo)

"A população que sofre é aqui, todo mundo põe a mão no ferro, mas não tem ninguém aqui de máscara não. Você não estão nem aí para a gente", afirmou o homem que se identifica como Berinjela edit

247 - Um trabalhador paulistano identicado como Berinjela fez um desabafo contra as autoridades políticas do País em meio à pandemia de coronavírus. Aparentemente dentro do metrô de São Paulo, ele criticou o governador João Doria e o prefeito da capital paulista, Druno Covas.

"Isso aqui é o dia a dia da população, Vocês vão matar é todo mundo, sabe por quê? Vocês pararam cinema, teatro. Sabe quem frequenta isso aí? É rico. A população que sofre é aqui, todo mundo põe a mão no ferro, mas não tem ninguém aqui de máscara não. Você não estão nem aí para a gente", afirmou.

