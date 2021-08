Wadih Damous: voto impresso foi derrotado, acabou. Temos que focar agora no que interessa

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous afirmou à TV 247 que, após a rejeição da PEC do voto impresso pela Câmara dos Deputados, é hora de encerrar o assunto e focar no que realmente importa: a CPI da Covid e o impeachment de Jair Bolsonaro.

Caso o voto impresso continue a pautar o país, segundo Damous, a cortina de fumaça de Bolsonaro terá vencido. “A gente tem que começar a focar naquilo que interessa, na CPI e no próprio impeachment. Esse negócio de voto impresso já deu. Se isso aí continuar como pauta principal, a cortina de fumaça vai estar dando certo. A votação foi encerrada e acabou, não vai ter voto impresso. Ponto. Acabou. E acho também que não tem que ter negociação de TSE para aumentar, estender a auditagem das urnas. Não se faz esse tipo de combinação porque o presidente da República está dizendo que as urnas se prestam a fraude”.

Ele ainda destacou que as urnas eletrônicas sempre tiveram a confiança do povo brasileiro, mas Bolsonaro conseguiu reverter parte de tal confiança em dúvida. “Foi o Bolsonaro que convenceu, infelizmente, levantou dúvidas em parte da população. Depois que ele começou com essa história tem gente com dúvida, dúvida que antes nunca houve”.

