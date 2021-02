Wadih defende banimento de Dallagnol do MP após confissão de que prisão de Lula foi "presente da CIA"

Em mensagem reservada, o chefe da Lava Jato disse que a prisão do presidente mais popular da história do Brasil foi um presente da agência de inteligência dos Estados Unidos edit

247 – "O procurador de piso Deltan Dallagnol, ao comemorar a prisão do ex Presidente Lula, disse que era um presente da CIA. Augusto Aras tem a obrigação de pedir esclarecimentos a seu colega. Caso a CIA tenha tido participação nessas investigações, esse sujeito tem de ser banido do MPF", disse o advogado Wadih Damous, ex-presidente da OAB-RJ, em seu twitter.

