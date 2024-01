Waguinho recebe de Lula garantia de que Belford Roxo terá recursos para enfrentar prejuízos causados por enchentes

Apoie o 247

Agencia do Poder - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira (17) no Palácio do Planalto o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, Waguinho. No encontro, Lula garantiu que o governo federal tomará todas as medidas necessárias para ajudar o município a enfrentar os efeitos da chuva que castigou o município no último fim de semana.

O presidente também anunciou que no próximo dia 6 de fevereiro visitará Belford Roxo para uma série de compromissos, incluindo a inauguração de uma creche batizada com o nome de seu neto Arthur, que morreu aos 6 anos.

“É obrigação do governo federal ajudar os prefeitos a tratar bem o povo. E Waguinho é um prefeito que tem feito um trabalho extraordinário na cidade (…) Eu já peguei enchente de um metro e meio dentro de minha casa. Somente quem viveu isso sabe o que o povo sofre. Cada enchente é uma desgraça na vida das pessoas mais pobres”, afirmou Lula, que recebeu de Waguinho um relatório com fotos e outras informações sobre os prejuízos provocados pelo temporal.

Waguinho agradeceu o convite de Lula para ir ao Planalto e pelo gesto de “tamanha humanidade” do presidente. “Além de enviar recursos para reconstruirmos tudo o que foi destruído, o presidente também estará em nossa cidade no próximo mês para ver os investimentos feitos pelo governo federal e cumprir alguns outros compromissos que já estavam estabelecidos anteriormente”, informou Waguinho nas redes sociais.

Além da inauguração da creche, Lula informou que também irá ao terreno cedido pela prefeitura de Belford Roxo onde será erguido um instituto federal e anunciar o hospital do câncer.

Lula recebe Waguinho, garante ajuda federal para recuperar a cidade e anuncia visita a Belford Roxo em fevereiro pic.twitter.com/ngcOGCeKQs January 17, 2024

