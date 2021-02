Weintraub diz que será candidato a governador de São Paulo

247 - O ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro e o atual representante do Brasil no Banco Mundial, o bolsonarista Abraham Weintraub, será candidato a governador de São Paulo em 2022, segundo coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo.

O artigo informou que “colegas do ex-ministro da Educação e atual representante do Brasil no Banco Mundial, Abraham Weintraub, foram avisados que ele deixa o posto no começo de 2022 para ser candidato a governador de São Paulo”.

Weintraub deixou o MEC e fugiu para os Estados Unidos para trabalhar no Banco Mundial após grande crise política gerada após divulgação de reunião ministerial do governo Bolsonaro na qual o ex-ministro defendia a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

