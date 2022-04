Wellington Dias se reúne com empresários em São Paulo

O ex-governador tem sido um importante interlocutor do ex-presidente Lula com o empresariado brasileiro. Encontro acontecerá na casa de João Camargo edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) será o próximo aliado do ex-presidente Lula a se reunir com empresários e integrantes do mercado financeiro em São Paulo.

O encontro está previsto para 17 de maio na casa do empresário João Camargo, que tem promovido reuniões do empresariado com auxiliares dos principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

Wellington Dias é um dos “nomes políticos” cotados, nos bastidores, para assumir o Ministério da Fazenda num eventual governo Lula, caso o petista vença o pleito deste ano.

