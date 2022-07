William Bonner explica motivo de seu afastamento do Jornal Nacional

Apoie o 247

247 - Nesta sexta-feira (8), a Globo confirmou o afastamento de William Bonner da bancada do Jornal Nacional e explicou a ausência do apresentador. Para quem acompanhou as duas últimas edições do noticiário, exibidas na quarta-feira (6) e quinta-feira (7), reparou que o âncora havia sido substituído por Flavio Fachel, âncora do Bom Dia Rio, sem aviso prévio. O canal carioca explicou que o jornalista não compareceu ao programa porque está gravando um projeto para as eleições deste ano. Em nota emitida pela emissora, tanto Bonner quanto Renata Vasconcellos poderão se ausentar ao longo do mês para filmar o novo trabalho. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"William Bonner e Renata Vasconcellos estão envolvidos na gravação de um projeto do JN para as eleições e podem, eventualmente, ficar fora da bancada alguns dias este mês", explicou a assessoria da Globo. Das duas vezes seguidas que se ausentou do Jornal Nacional nesta semana, a falta de William Bonner foi sentida pelo público de casa. Algumas pessoas usaram as redes sociais para comentara substituição dos âncoras.

"Dá pra perceber que Bonner tá dando uma diminuída na apresentação do Jornal Nacional", comentou uma pessoa no Twitter. "Bonner agora virou a ex mulher Fátima Bernardes aparece duas semanas e tira férias de novo", brincou um internauta. "Fachel no JN. O que aconteceu com o Bonner?", questionou um espectador.

Apesar da substituição de Bonner por Flavio Fachel, Renata Vasconcellos continuou na bancada do noticiário. Não é de hoje que o público levanta suspeitas sobe a saída de William Bonner do Jornal Nacional.

