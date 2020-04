Witzel confronta Bolsonaro e reafirma: "Fique em casa"

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, usou suas redes sociais para reafirmar a política de isolamento e confrontar Bolsonaro, que segue estimulando a população a quebrar a quarentena. “Nesse período, mil vidas foram salvas graças a vocês que seguiram as recomendações. Reforço ainda que as orientações se mantêm. Fique em casa”, disse ele edit