Witzel critica Mandetta e diz que seguirá seu secretário de Saúde e a OMS

Para o governador do Rio, a mudança de discurso do ministro da Saúde "dá um tom político, que não cabe nesse momento"

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), fez críticas ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela mudança de tom no discurso durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira 25, um dia após o pronunciamento em rede nacional de Jair Bolsonaro.

Na coletiva, Mandetta amenizou as regras do isolamento social, disse que a proposta de Bolsonaro de “isolamento vertical” será estudada e criticou a quarentena adotada em alguns Estados, chamando-a de “precipitada” e “bagunçada”.

“Para tomar as medidas severas que tomamos para conter o coronavírus, seguimos orientação da OMS, de Mandetta e do nosso secretário de Saúde, Edmar Santos”, postou Witzel no Twitter.

“Ao mudar suas orientações, entrando na economia e se alinhando com as declarações do presidente Bolsonaro, Mandetta dá um tom político, que não cabe nesse momento. Sigo agora o nosso secretário de Saúde e as orientações da OMS”, completou.