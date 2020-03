Witzel decreta férias escolares no estado e suspende eventos no Rio

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), assinou um decreto nesta sexta-feira (13) com medidas fortes de combate ao coronavírus. Entre elas estão a suspensão de eventos públicos e a antecipação das férias escolas - escolas públicas e privadas.

"As escolas públicas e privadas vão antecipar as férias para que nós evitemos um contágio rápido do vírus", disse Witzel em vídeo, no qual foram divulgadas as medidas adotadas.

As férias antecipadas serão de 15 dias, a partir de segunda-feira (16). Após este prazo, a decisão será reavaliada.