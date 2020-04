Witzel diz desconhecer diálogo do governo Bolsonaro com “tráfico e milícia” para combate à Covid-19 no Rio

“Desconheço esse diálogo com tráfico e milícia. Vou perguntar ao secretário de Saúde. A mim não chegou nada", disse o governador Wilson Witzel sobre a afirmação do ministro Luiz Henrique Mandetta, de que estava dialogando com criminosos para enfrentar a covid-19 nas favelas do Rio edit

Revista Fórum - O governador do Rio, Wilson Witzel, disse na manhã desta quinta-feira (9) desconhecer qualquer plano do governo Jair Bolsonaro para combater a disseminação do coronavírus nas favelas do Estado.

“Desconheço esse diálogo com tráfico e milícia. Vou perguntar ao secretário de Saúde. A mim não chegou nada. Nossos planos são de falar para as pessoas ficarem em casa. Estamos procurando hotéis para abrigar idosos”, afirmou Witzel.

Nesta quarta-feira (8), o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), afirmou que o governo está dialogando com o tráfico e a milícia para tentar conter a disseminação do coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247.Saiba mais.