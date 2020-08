Witzel diz que Bolsonaro pode estar por trás de seu afastamento

247- O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acusado de praticar corrupção na compra de equipamentos médicos e contratos, declarou nesta sexta-feira (28), em pronunciamento à imprensa, que a decisão de seu afastamento foi “induzida pela PGR” por influência da presidência da República. “A família Bolsonaro quer o Rio de Janeiro”.

Ele acusou em sua fala a subprocuradora Lindora Araújo, responsável pela Operação Lava Jato na PGR, de agir politicamente.

O governador afastado também afirmou que está “incomodando prendendo milicianos” e que está “sendo vítima do uso do possível uso político da PGR”.

“A busca e apreensão não encontrou R$1 real na minha casa, foi um circo contra mim, uma decisão induzida pela Procuradoria Geral da República, que persegue governadores e desestabiliza o estado com investigações rasas, buscas preocupantes”, acrescentou.

Witzel disse que “há interesses de poderosos para derrubá-lo”.

Saiba mais

Após surfar no sentimento da antipolítica e se eleger governador do Rio de Janeiro contra todas as expectativas, Wilson Witzel foi afastado do cargo por corrupção. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, nesta sexta-feira (28), o afastamento imediato do governador Wilson Witzel (PSC) do cargo por irregularidades em contratos na saúde. O vice, Cláudio Castro, assume o governo do RJ, segundo informa o portal G1.

A ordem de afastamento é decorrência das investigações da Operação Placebo, em maio, e da delação premiada de Edmar Santos, ex-secretário de Saúde, que denunciou irregularidades na compra de equipamentos médicos durante a pandemia.

