Witzel diz que vai acionar Bolsonaro no STF e estuda até pedir impeachment

Governador do Rio revela ter descoberto que os ministérios do governo Bolsonaro foram orientados a desprezar pedidos vindos de seu Estado. Nesta semana, ele foi a Brasília tentar audiências com líderes do governo no Congresso, mas também não teve sucesso, segundo a Veja

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), pretende acionar Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal e estuda pedir impeachment do presidente pelo crime de “prevaricação” por boicote do governo federal ao Estado do Rio. Os dois protagonizam uma disputa política pública ao longo dos últimos meses.

Segundo reportagem da Veja deste final de semana, antecipada pela coluna Radar, Witzel revela ter descoberto que os ministérios do governo Bolsonaro foram orientados a desprezar pedidos vindos de seu Estado. Nesta semana, ele foi a Brasília tentar audiências com líderes do governo no Congresso, mas também bateu com a cara na porta.

“A interlocutores, o governador tem dito que vai ao Supremo para enfrentar a ‘conduta anti-republicana’ do presidente com uma representação pelo crime de prevaricação. A reação, contudo, pode chegar até mesmo a um pedido de impeachment feito ao Congresso”, diz trecho da nota da Coluna Radar.

“Witzel orientou à Casa Civil a reunir todos os fatos em que integrantes da Esplanada não atenderam representantes do governo estadual e tome nota de todas as verbas que não estão sendo repassadas por determinação do presidente. Além de acionar Bolsonaro no STF, o governador vai encaminhar uma notificação extrajudicial para que ministros ou secretários se abstenham da prática, sob pena de crime de prevaricação”, informa ainda o texto.