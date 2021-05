Witzel diz sofreu impeachment por permitir prisão dos suspeitos de matar Marielle

247 - Wilson Witzel (PSC) foi afastado do governo do Rio de Janeiro na última sexta-feira (30). Em entrevista à Época, o ex-governador disse que o pontapé inicial para o processo de impeachment, que ele considera antidemocrático, foi a prisão dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco. A informação é do portal UOL.

Na entrevista, Witzel criticou Jair Bolsonaro (sem partido), o atual governador do estado, Cláudio Castro (PSC), e a subprocuradora da República Lindôra Araújo, autora do pedido de impeachment.

Segundo contou à entrevista, Bolsonaro rompeu com Witzel logo depois de os acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco serem presos. Sobre Cláudio Castro, ele disse que, com a ajuda do presidente, a intenção do vice era tirar um delegado federal que o investigava por suspeitas de corrupção.

Já Lindôra, segundo o ex-governador, foi cooptada, ao lado do procurador-geral da República Augusto Aras, pelo Palácio do Planalto e atuou perseguindo os desafetos do presidente.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.