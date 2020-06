Witzel oferece comando da Secretaria de Governo a relator de seu impeachment

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alvo de processo de impeachment na Alerj (que teve apoio unânime de todos os deputados estaduais, em votação simbólica) fez chegar ao relator do processo, Rodrigo Bacelar (Solidariedade) que poderá indicá-lo à Secretaria de Governo. A informação é da coluna de Guilherme Amado na Época.

Assim como Jair Bolsonaro, também alvo de processos de impeachment no Legislativo, Witzel se elegeu com o discurso de extrema-direita contra o chamado “toma lá, dá cá”. Porém, diante de seu racha com o bolsonarismo, que lhe dava sustentação, parece estar se alinhando com o centrão carioca para evitar sua saída do governo estadual.

