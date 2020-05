Witzel pede desculpas aos eleitores por ter apoiado Bolsonaro

Sputnik – O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, gravou um vídeo nesta sexta-feira (1º) para marcar o Dia do Trabalhador e fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro.



De acordo com o governador do Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro é "irresponsável" e "só pensa nas eleições de 2022".

"Aproveito, neste primeiro de maio, para pedir desculpas ao povo. Porque eu errei. Erramos. Escolhemos um presidente que é irresponsável, que não entendeu a responsabilidade do cargo que ocupa", disse.

​"Ele [Bolsonaro], hoje, só pensa nas eleições de 2022 e não exerce aquilo que esperávamos que ele exercesse, que é governar, fazer as reformas necessárias que o Brasil precisa", acrescentou Witzel.

De acordo com Witzel, a economia do país seria menos afetada pela pandemia do coronavírus se o presidente Jair Bolsonaro estivesse mais comprometido com as reformas.

"Reformas que esperávamos que esse governo que prometeu uma nova política fizesse para você, trabalhador", acrescentou.

