Witzel pode ser afastado já no fim de julho

247 - O deputado estadual no Rio de Janeiro Rodrigo Bacellar (Solidariedade), relator do processo de impeachment do Wilson Witzel (PSC), pretende começar a contar o prazo de sessões para votar o impedimento do governador a partir da próxima semana. A informação é da coluna de Guilherme Amado.

Como os parlamentares da Assembleia Legislativa (Alerj) não terão recesso em julho, a eventual saída de Witzel ocorreria já no fim deste mês, caso os deputados votem pelo impeachment.

O governador está sendo investigado por suposto crime de responsabilidade em fraudes de contratos emergenciais na pandemia do coronavírus.

Atualmente, o Rio é o segundo estado brasileiro com os maiores números de confirmações (112.611) e mortes (10.080) provocadas pela doença.

