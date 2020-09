Witzel se compara a Tiradentes e diz que está sendo "linchado moralmente"

O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) afirmou que é vítima de injustiça e que jamais cometeu mal feito. Ele diz: “eu não me importo de ser julgado e submetido a julgamento nenhum porque tenho a convicção de que jamais cometi um ato ilícito” edit

247 - O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, afirmou que está sendo vítima de perseguição. Ele disse: “agradeço a oportunidade, senhor presidente André Ceciliano (PT-RJ), por exercer o meu sagrado direito de defesa nessa histórica tribuna, ainda que virtualmente, do palácio que leva o nome de Tiradentes, símbolo da luta pela liberdade e contra a opressão.”

Witzel ainda acrescenta: “Tiradentes que foi delatado, vendido, morreu enforcado e as partes do seu corpo foram jogadas em praça pública para servir de exemplo para a tirania. A tirania escolhe suas vítimas e as expõem para que outros não mais se atrevam.”

A reportagem do portal G1 destaca que “o governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), discursa, desde as 20h desta quarta-feira (23), por videoconferência em sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em que era esperado para se defender pessoalmente.”