'Xixi' na rua no Carnaval de São Paulo vai custar R$ 549,27

247 - A multa para quem urinar na rua no Carnaval de 2020 será de R$ 549,27. Esse é o valor na cidade de São Paulo. No Rio, a punição será de R$ 607,54. A multa é regulamentada em lei nas duas cidades e os valores são reajustados ano a ano de acordo com índices de inflação.

A reportagem do portal Terra destaca que "em 2019, 344 pessoas foram multadas em R$ 526,57, cada uma, durante todo o período do Carnaval de rua de São Paulo, segundo informações da Secretaria Municipal de Subprefeituras. No Rio foram 999 "mijões" identificados pelas equipes da Lixo Zero, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Cada um teve que desembolsar R$ 588,04 à época."

A matéria ainda acrescenta que "a Comlurb explicou que, quando o folião é flagrado, os agentes informam a infração cometida e solicitam o CPF ou o passaporte (no caso de estrangeiros). Com o número do documento, os profissionais emitem a multa e o infrator tem até 30 dias para gerar o boleto de pagamento pela internet."