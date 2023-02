Zambelli nega ser assinante do site pornô Brasileirinhas

Suposto extrato de débito atribuido à deputada com assinatura no site foi vazado por um grupo de hackers edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) negou ser assinante do site de vídeos pornô 'Brasileirinhas', alegando que as acusações são esdrúxulas. Ela veio a público após circular nas redes sociais um extrato de débito atribuído a ela referente a uma assinatura mensal no site. O documento foi divulgado pelo grupo de hackers EterSec, que se apresenta como “um braço da Anonymous no Brasil”.

“Chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir à imprensa fatos tão absurdos”, disse Zambelli ao Metrópoles.

“Todavia, para que não fique nenhuma dúvida: os gastos apontados não são reais, inclusive a suposta assinatura de conteúdo adulto. Um dos exemplos é que a deputada não nasceu em Birigui”, disse a assessoria da deputada em nota.

“Os responsáveis pela exposição dos contatos e das mentiras expostas serão devidamente processados”, completa a nota.

