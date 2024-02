Zema confirma presença em ato na Avenida Paulista convocado por Bolsonaro para se defender de investigações da PF

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), conformou que irá participar do ato convocado por Jair Bolsonaro (PL), que será realizado no domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo, que visa reagir à Polícia Federal por conta de investigações contra ele e seus aliados por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Zema confirmou a presença na manhã deste sábado (24).

“Serão, assim, quatro governadores ao lado do ex-presidente: Tarcísio de Freitas, Jorginho de Mello, Ronaldo Caiado e, agora, Zema”, diz o jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo.

Ainda de acordo com a reportagem, Zema não deverá fazer nenhum discurso no ato bolsonarista. Já Tarcísio, que estava previsto para falar, tem dito a interlocutores que quer “apenas solidarizar-se com Bolsonaro”.

