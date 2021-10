Zema diz que muitos usam auxílio para “ir para o bar” e é detonado nas redes

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi escrachado nas redes sociais após ter atacado de maneira preconceituosa as pessoas que precisam do auxílio emergencial.

Zema anunciou nesta segunda-feira (4) que sua administração iniciará no próximo dia 14 o pagamento do Auxílio Emergencial Mineiro de R$ 600 por família em situação de extrema pobreza (com renda per capita de até R$ 89). O benefício será destinado a pouco mais de 1 milhão de famílias.

O governador defendeu que o auxílio fosse pago de forma parcelada, para evitar que os recipientes gastassem tudo “no bar”.

"Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas ao receberem esse dinheiro não fazem uso adequado do mesmo, vão para o bar, para o boteco, e ali já deixam uma boa parte ou quase a totalidade do que receberam. Então, se ele [auxílio] fosse pago de forma parcelada, muito provavelmente a sua efetividade social teria sido maior", disse Zema, conforme o UOL .

Terão prioridade para receber o auxílio as famílias que não são beneficiárias do Bolsa Família e as famílias constituídas por mãe solteiras e seus filhos. Para este grupo, o dinheiro será depositado no período de 14 a 21 de outubro. Para as demais famílias, o recurso será depositado de 22 a 29 de outubro. O Auxílio Emergencial Mineiro será pago somente em contas-poupança digitais da Caixa Econômica Federal, a conta "Caixa Tem".

Nas redes sociais, internautas condenaram a declaração do governador. Confira abaixo algumas reações:

Romeu Zema e o Partido Novo



São mais bolsonaristas e reacionários do que tudo vocês possam imaginar.



Zema:



"Muita gente vai gastar dinheiro do auxílio emergencial em bar"



Lembrete:



O Partido Novo é um dos mais fiéis ao Bolsonaro no Congresso.https://t.co/Q2pjr7qYCY — Uallace Moreira🇧🇷🇰🇷 (@moreira_uallace) October 5, 2021

Zema diz que “muita gente” gasta auxílio emergencial no bar. Preguiça do governador de Minas Gerais 🙄 PUBLICIDADE October 5, 2021

Zema falou que se gasta auxílio emergência em bar. Pior seria se aplicassem os recursos em paraísos fiscais. — Eduardo Lins🚩🚩🚩CDV (@dodolins) October 5, 2021

