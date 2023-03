Zema diz ser "totalmente favorável" à reforma tributária de Lula

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse ser "totalmente favorável" à reforma tributária que vem sendo discutida pelos membros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto a que Zema refere-se é uma combinação de duas PECs previamente apresentadas e deverá ser votado em breve no plenário da Câmara dos Deputados.

“Recebendo a proposta da reforma tributária dos nossos deputados aqui, Reginaldo Lopes e Nilton Cardoso, e quero frisar que estou totalmente favorável. Precisamos de justiça no sistema tributário no Brasil. Precisamos fazer com quem trabalhe e produza, fique aplicando o seu tempo, os seus esforços, na atividade, e não tentando entender este manicômio tributário que foi criado no Brasil. Estamos juntos, deputados. O Brasil cresce, e todos ganham”, disse Zema.

A declaração foi dada em vídeo acompanhado dos deputados federais pelo estado Reginaldo Lopes (PT) e Nilton Cardoso Jr. (MDB), em agenda no Bando de Desenvolvimento de Minas Gerais (BMDG).

Lopes crê que, caso a proposta siga sendo vista com bons olhos pela oposição, há mais chances de que ela não sofra problemas na tramitação no Congresso.

"O apoio de Zema demonstra que é uma reforma de Estado, não de governo. A reforma que defendemos dá a possibilidade de Minas diversificar a economia. Tudo que gastar nos processos ser abatidos no recolhimento do imposto. Isso faz o Brasil crescer, e permite a partir daí, Mina, que é um pequeno Brasil, também possa crescer podemos fazer. Com a guerra fiscal, todos perderam. Agora, todos vão ganhar”, disse Lopes. (Com informações d'O Tempo).

