Zema não consegue reunir prefeitos no Norte de Minas e irrita Bolsonaro

Bolsonaro incubiu Zema de reunir número expressivo de prefeitos da região. Da grande maioria, ouviu que que não iriam se encontrar com o cocupante do Planalto edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) está irritado com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Precisando virar mais de 6 milhões de votos de diferença para o ex-presidente candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PL) no segundo turno, Bolsonaro tem depositado seu futuro nas mãos do governador mineiro.

Porém, Zema falhou na primeira missão dada a ele por Bolsonaro: reunir um número expressivo de prefeitos do norte de Minas para um encontro com Bolsonaro em Montes Claros na quarta-feira (19), e o governador falhou.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, Zema então iniciou uma série de telefonemas e chegou a gravar um vídeo convocando os prefeitos para o encontro. "O esforço foi em vão. Pelo telefone, prefeitos relataram que não teriam como atender o governador sob o risco de comprometerem sua reeleição daqui a dois anos, uma vez que Lula mantém forte influência nos seus municípios", relatou o jornalista.

"Ao se deparar com um auditório esvaziado, Bolsonaro não escondeu a irritação e deixou o encontro no norte de Minas sem cumprir a previsão de falar com a imprensa", acrescentou Lauro Jardim. Confira imagens do encontro de Bolsonaro com prefeitos:

