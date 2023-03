Zema propõe anistia para locadoras que beneficiam apoiador bilionário de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), está trabalhando nos bastidores para a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) que contempla a redução parcial de dívidas fiscais das empresas de locação de veículos. Além disso, a nova legislação visa impedir futuras cobranças por meio da alteração de leis em vigor, informa o Uol.

Caso seja aprovada, a alteração na legislação irá beneficiar centenas de empresas estabelecidas no estado, especialmente o grupo Localiza, cujo controle acionário está nas mãos da família do empresário Salim Mattar, ex-secretário de Desestatização e Privatização do governo de Jair Bolsonaro (PL), e atual consultor especial da gestão Zema, um cargo considerado estratégico, mas sem remuneração.

A manobra é uma tentativa de reduzir a fatia reservada para a venda de carros seminovos, que atualmente representa a maior parte das receitas dessas empresas.

A alteração nas regras foi proposta por meio de um projeto de lei que está em tramitação na ALMG e que trata do compartilhamento de informações sobre frotas de veículos no estado com as prefeituras. Por esse motivo, os deputados mineiros se referem a essa mudança como um "jabuti", ou seja, um assunto que não tem relação direta com o projeto original.

