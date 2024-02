Zema suspende "saidinha" de presos durante Carnaval em MG

Apoie o 247

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou nesta quarta-feira (7) a suspensão do benefício da "saidinha" de detentos durante o Carnaval em quase todas as 34 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A medida, segundo Zema, busca garantir a segurança dos foliões, e está em fase de ampliação para todos os municípios do estado.Embora a suspensão temporária signifique uma restrição à "saidinha", os detentos ainda manterão o direito à saída temporária em outro período do ano.

O objetivo, conforme destacado por Zema em entrevista à CNN , é evitar incidentes como o ocorrido em janeiro, quando o PM Roger Dias da Cunha foi fatalmente baleado por um detento beneficiado pela "saidinha".“Fiquei profundamente triste e constrangido com o fato e falei que em Minas Gerais nós faríamos de tudo ao nosso alcance para que haja mais critério nas saidinhas. Eu quero um estado seguro. Quem trabalha, quem é policial não pode ficar à mercê de pessoas que não merecem esse benefício”, declarou o governador.

Entretanto, Zema enfrenta resistência por parte do Ministério Público de Minas Gerais em relação à ação. O governador revelou estar em Brasília, buscando apoio de senadores e deputados federais para alterar a legislação e restringir esses benefícios apenas a casos excepcionais.

Na terça-feira (6), a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um Projeto de Lei, relatado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que extingue permanentemente o benefício da saída temporária de presos. O PL seguirá para votação no Plenário do Senado.

