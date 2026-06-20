Zema volta a criticar relação de Flávio Bolsonaro com banqueiro

247 - O pré-candidato a presdiente pelo Partido Novo, e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a comentar a relação de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro durante entrevista ao influenciador sul-mato-grossense Firmino Cortada, no podcast Cortadas do Firmino.

Durante a conversa, Zema fez críticas diretas à aproximação política e pessoal do filho de Jair Bolsonaro com o banqueiro.

"O que falei, está falado. Falo que quem se aproxima de um bandido banqueiro igual esse não merece aplauso, merece repúdio. Esse banqueiro bandido mora em Belo Horizonte, aonde ele nasceu. Eu estou em Belo Horizonte há 8 anos. Adivinha quantas vezes eu encontrei com ele? Nunca!", disse.

Depois de negar algumas vezes, Flávio admitiu o pedido de dinheiro em um vídeo nas redes sociais, mas negou irregularidades. Vorcaro, dono do Banco Master, está preso em São Paulo, acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras que podem chegar a R$ 12 bilhões, segundo a Polícia Federal.

Ao comentar o cenário político nacional, Zema afirmou que se identifica com o campo da direita, mas também se apresenta como alternativa de “terceira via”. Ele avaliou que o espectro político pode se reorganizar em um eventual segundo turno presidencial.

Zema relatou uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro em agosto de 2023, quando comunicou sua intenção de disputar a Presidência. Segundo ele, Bolsonaro teria incentivado sua candidatura. “Zema, vá em frente. Quanto mais candidatos à direita tiver, melhor”

Para Zema, a fala indica fortalecimento do campo político. Ele argumenta que a existência de mais nomes na direita não representa divisão. "Isso não quer dizer que a direita esteja dividida, porque ela vai estar toda unida no segundo turno", afirmou.